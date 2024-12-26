Son dakika | DEVA Partisi'nde üst düzey istifa! Mustafa Yeneroğlu partisinden ayrıldı

26 Aralık 2024 19:42 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 20:29

Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeneroğlu, "Kurucusu olduğum ve yaklaşık 4 yılı aşkın bir süre Hukuk ve Adalet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiğim Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA Partisi) istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim" diyerek istifasını duyurdu.

Seçim bitti ortaklık bozuldu! Muhalefette bu kez de 'formül' polemiği

Seçim bitti ortaklık bozuldu! Muhalefette bu kez de 'formül' polemiği

Son dakika haberine göre, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, yaklaşık dört yıldır Hukuk ve Adalet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. İstifasını 2 Aralık 2024 tarihinde Genel Başkan Ali Babacan’a sunduğunu belirten Yeneroğlu, aynı gün TBMM Başkanlığı’na da resmi bildirimde bulunduğunu ifade etti.

Yeneroğlu, istifa açıklamasında partisinin kuruluşundan bu yana birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, siyasetin temel amacının milletin refah ve huzurunu artırmak olduğunu vurguladı. Demokrasi ve hukuk devleti idealini gerçekleştirme mücadelesinin kararlı bir siyasi söylem ve güçlü bir iletişimle mümkün olduğunu belirten Yeneroğlu, değerlere bağlı olduğunu dile getirdi.

SON SEÇİMLERİ GÖSTERDİ!

Yeneroğlu, DEVA Partisi’nin kuruluş sürecinde büyük bir özveriyle çalıştıklarını ve partinin Türkiye’nin sorunlarına çözüm olmak için yola çıktığını hatırlattı. Ancak, hedeflenen siyasal iletişim stratejisinin oluşturulamadığını, bu durumun partinin kamuoyundan yeterli desteği almasını engellediğini ifade etti.

Özellikle 2023 genel seçimleri sonrasında ortaya çıkan durgunluk ve 2024 yerel seçimlerinde alınan %0,41 oy oranının, partide derinleşen sorunların göstergesi olduğunu öne sürdü.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu, 1975 yılında Bayburt’ta doğdu. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avrupa İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldı. 2011-2014 yılları arasında IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve IGMG Genel Sekreteri olarak Avrupa’da yaşayan Müslümanlara yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Ayrıca 26. Yasama Döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 tarihi itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyeliği görevini yürütmektedir. Almanca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.