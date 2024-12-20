Son dakika | Devlet Bahçeli, Öcalan-DEM Parti görüşmesine yeşil ışık yaktı! 'Hayırlı bir başlangıç olur'

20 Aralık 2024 23:15 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:53

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haftaya görüşme yapacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Görüşmenin sağlanmasında yarar var. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder." dedi.

Son dakika haberine göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapması gerektiğini daha önce dillendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile İmralı’da bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haftaya görüşme yapacağı iddiaları sonrası açıklamalarda bulundu.

DEM Parti kaynaklarından aktarılanlara göre, Öcalan-DEM Parti heyetinin görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşeceği iddia edildi.

Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı’ya gidebileceği öne sürüldü.

BAHÇELİ: DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİNDE YARAR VAR!

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi görüşmeleri çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli'ye, PKK elebaşı ile DEM Parti heyetinin görüşeceği iddiaları soruldu. Bahçeli, görüşlerinin arkasında olduğunu ifade ederek, "Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Görüşlerimizde değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025 yılına giriyoruz ve 'yeni yüzyıl' diyoruz. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum bu kararlar Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur."

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Aralık tarihinde söz konusu görüşme talebine ilişkin, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek." demişti.