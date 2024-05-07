7 yıl sonra bir ilk! Devlet Bahçeli-Özgür Özel görüşmesi sona erdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 12:01 - Güncelleme : 07 May 2024 13:08
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki görüşmesi sona erdi. 7 yıl aranın ardından iki parti lideri arasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. İşte detaylar...
CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden etmişti. Daha sonrası görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özel, Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.
ERDOĞAN: TÜRKİYE SİYASETİNİN BUNA İHTİYACI VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" demişti.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider de herhangi bir açıklama yapmadı. Bahçeli - Özel görüşmesi bire bir gerçekleşti.
KİM NE HEDİYE VERDİ?
CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli’ye tespih (oltu taşı) ve Mesir macunu hediye etti. Devlet Bahçeli de bir tabak hediye etti.
Kaynak: tgrthaber.com