7 yıl sonra bir ilk! Devlet Bahçeli-Özgür Özel görüşmesi sona erdi

07 May 2024 12:01 - Güncelleme : 07 May 2024 13:08

Erdoğan'dan Özgür Özel'e iadeiziyaret! Tarih belli oldu mu, CHP lideri açıkladı

Erdoğan'dan Özgür Özel'e iadeiziyaret! Tarih belli oldu mu, CHP lideri açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden etmişti. Daha sonrası görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özel, Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE SİYASETİNİN BUNA İHTİYACI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" demişti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası iki lider de herhangi bir açıklama yapmadı. Bahçeli - Özel görüşmesi bire bir gerçekleşti.

KİM NE HEDİYE VERDİ?

CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli’ye tespih (oltu taşı) ve Mesir macunu hediye etti. Devlet Bahçeli de bir tabak hediye etti.