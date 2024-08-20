Son dakika | Devlet Bahçeli'den '17-25 Aralık saati' açıklaması: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir

20 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:15

Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret ettikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Koç’un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta Devlet Bahçeli'nin pilini çıkarıp 17.25'e ayarladığı saat gözlerden kaçmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli ayrıca bazı iddialara da çok sert tepki gösterdi.

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ GÜVENCE, MİLLETİN ÖZGÜVENİDİR"

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir.

İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.

Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TERTEMİZ MÜCADELESİNE LEKE SÜRMEK İÇİN..."

Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir. Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

"HÜSRAN İÇİNDE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAYA MAHKUMDUR"

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır.

Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir"