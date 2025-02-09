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 | Baran Aksoy

Son dakika | Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedavi sürecinin sonuna yaklaştığını belirten Bahçeli, hızla iyileşme sürecine girdiğini aktardı. Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planına da sert tepki gösterdi.

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Son dakika | Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 15:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirdi. Yaklaşık 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığında dejenerasyon belirtilerine rastlanması üzerine mevcut kapakçığın yenilendiği bildirilirken Bahçeli'nin operasyonunun başarılı geçtiği aktarılmıştı. MHP’den yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin odasında istirahat ettiği ve kısa süre içinde günlük yaşantısına döneceği ifade edilmişti. Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.  Bahçeli, "Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim" ifadelerini kullandı.

 

"DOKTORLARIMA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bahçeli şunları kaydetti:

 

“Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum"

 

TRUMP'IN GAZZE PLANINA SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal Gazze planına sert tepki gösteren Bahçeli, Trump'ın planının zaman ayarlı bir bomba olduğunu belirtti.

 

Bahçeli şu ifadeleri kullanıldı:

 

“Gazze’nin boşaltılması demek Türkiye’ye ve İslam coğrafyasına meydan okumaktır. İsrail Başbakanı’nın koltuğunu pespaye halde çeken ABD Başkanı Siyonist emellere hizmetkarlıkla tercihini erkenden yapmıştır"

 

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