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Son dakika | Diplomasi trafiği sürüyor! Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Diomaye Faye'yi karşıladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 15:15 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:16
Son dakika | Diplomasi trafiği sürüyor! Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Diomaye Faye&#039;yi karşıladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Faye, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika haberine göre CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​, Senegal​ Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Ankara​'da bir araya geldi. 

RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek.

Son dakika | Diplomasi trafiği sürüyor! Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Diomaye Faye'yi karşıladı - 1. Resim

Ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Son dakika | Diplomasi trafiği sürüyor! Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Diomaye Faye'yi karşıladı - 2. Resim

Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği de verecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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