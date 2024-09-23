Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Geleceğin Zirvesi'nde konuşuyor

23 Eylül 2024 21:19 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 21:45

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Geleceğin Zirvesi'nde konuşma yaptı. Fidan, "Dünya 5'ten büyüktür" dedi...

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor"

Bakan Hakan Fidan, Her alanda eşitsizlik yaşandığına dikkat çekti.

SOKAKLARI SÜSLEDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü. Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde “Dünya Beşten Büyüktür”, ''Türkiye: İnsani Yardım Ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Adresi'', ''Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile Türkevi'nde bir araya geldi.

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