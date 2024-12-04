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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 22:34 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 22:50
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri BakanıHakan Fidan​'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır​ Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

SURİYE​ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

BRÜKSEL'DE UKRAYNALI MEVKİDAŞI SYBİHA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü! - 1. Resim

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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