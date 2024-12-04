Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü!

04 Aralık 2024 22:34 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 22:50

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Son dakika | Türkiye ve İran'dan Suriye'deki olaylarla ilgili ortak açıklama! Bakan Fidan'dan net mesaj

Son dakika | Türkiye ve İran'dan Suriye'deki olaylarla ilgili ortak açıklama! Bakan Fidan'dan net mesaj

Dışişleri Bakanı​ Hakan Fidan​'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır​ Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE​ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

BRÜKSEL'DE UKRAYNALI MEVKİDAŞI SYBİHA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü.