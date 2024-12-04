Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü!
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE ELE ALINDI
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
BRÜKSEL'DE UKRAYNALI MEVKİDAŞI SYBİHA İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü.