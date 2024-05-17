Son dakika! Dışişleri Bakanlığına yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 00:12 - Güncelleme : 17 May 2024 00:51
Son dakika haberi... Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci Dışişleri Bakan yardımcısı olarak atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni 3 isim atandı.
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
Kaynak: TGRT Haber