Son dakika! Dışişleri Bakanlığına yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı 

17 May 2024 00:12 - Güncelleme : 17 May 2024 00:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni 3 isim atandı.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.