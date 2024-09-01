Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' tepkisi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandası!

01 Eylül 2024 19:26 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 19:52

Son dakika haberine göre, Kıbrıs konusunda yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Dışişleri Bakanlığı, yakın zamanda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizinin, tarihi gerçekleri çarpıtarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) propaganda amacına hizmet ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dizinin 1963-74 yılları arasında yaşanan olayları çarpıtarak Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acıların hafızasına saygısızlık ettiği vurgulandı. Özellikle Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin hatıralarının bu şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan "Famagusta" adlı diziye çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.