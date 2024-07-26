Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan gazetecilere saldıran İsrail'e sert tepki: Yanlarında olacağız!

26 Temmuz 2024 20:40 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:51

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: Bu tam bir savaş ilanı

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: Bu tam bir savaş ilanı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığını görüyoruz. cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.