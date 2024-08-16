Son dakika | 'İftira'ya sığınan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiler gecikmedi: Faşist bir yalancı

16 Ağustos 2024 20:33 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:58

Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

Son dakika haberine göre, AK Parti, İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, İsmail Haniye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

"FİLİSTİN HALKINA DESTEĞİMİZİ ENGELLEYEMECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." denildi.

İFTİRAYA SIĞINDI

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yapan İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şehit Hamas lideri İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddettiği" iftirasında bulunmuştu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de söz konusu iddiaları yalanladı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkanı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te Katz'a sert tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır" dedi.