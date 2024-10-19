Son dakika | Dolmabahçe'de diplomasi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

19 Ekim 2024 14:06 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:49

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İki liderin bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli konuların yeniden ele alınması bekleniyor.

Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

Son dakika haberine göre Almanya​ Başbakanı Olaf Scholz​, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye​'ye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan​, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe​'de yer alan Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı yapılıyor. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Erdoğan ile Scholz'un ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Makaleye göre, Scholz ve Erdoğan'ın bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli hususlar yeniden ele alınacak. 19 Ekim'de İstanbul'a gidecek olan Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başta Türk-Alman ilişkilerini, ekonomi politikalarını, Ukrayna'daki savaşı, Orta Doğu'daki mevcut durumu, göç meselesini, ekonomi odaklı hususları ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışını ele alması bekleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

İki ülkenin özellikle ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki potansiyeli ve iş birliği imkanlarını daha da geliştirmekten yana oldukları biliniyor.

Her ne kadar bu alanlardaki hedefler öne çıksa da uzun bir süredir güncellenmesi gündemde olan Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının da Türkiye açısından öncelikli hususlar arasında olduğu tahmin edilebilir.

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