Son dakika | Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Çok akıllı bir adam!

16 Aralık 2024 20:37 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 21:29

Son dakika: ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Trump Erdoğan için, "Çok akıllı bir adam" ifadelerini kullandı. Trump, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle de ilgili, "Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan dostça olmayan bir ele geçirme gerçekleştirdi diyebilirim. Öte yandan, burada Esad'ın yaptığı şeyler tam bir kıyımdı, özellikle çocuklara yönelik" dedi.

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Son dakika haberine göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump​ Suriye​'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ hakkında konuştu. Trump, "Çok güçlü bir ordu kurdu. Türkiye​ çok akıllı. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.

Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesi ve HTŞ'nin ülkenin kontrolünü ele geçirmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, Esad'ın devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN BENİM ÇOK İYİ ANLAŞTIĞIM BİRİ"

Türkiye’nin büyük bir güç olduğunu ve çok kuvvetli-güçlü bir ordusu olduğuna dikkat çeken Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de. Türkiye büyük bir güç bu arada ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Ancak onun elinde çok büyük bir askeri güç var. Ayrıca savaşla yıpranmış bir ülke değil. Çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti.

Bunun arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki bir lider. Türkiye binlerce yıldır bunu istiyordu ve başardı. İçeri giren gruplar Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve bu bir şekilde kabul edilebilir. Ancak hayır, ben öyle düşünmüyorum.

"ESAD'IN YAPTIĞI TAM BİR KIYIM"

Kim gerçekten sonuca ulaştı, kimse tam olarak bilmiyor. Ama bence bu Türkiye. Türkiye'nin çok akıllıca hareket ettiğini düşünüyorum. Erdoğan, çok zeki ve oldukça sert biri. Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan dostça olmayan bir ele geçirme gerçekleştirdi diyebilirim. Öte yandan, burada Esad'ın yaptığı şeyler tam bir kıyımdı, özellikle çocuklara yönelik.

Suriye'de askerlerimizin ölmesini istemiyoruz. Suriye'de daha önce 5 bin askerimiz vardı, şimdi ise ülkede sadece 900 askerimiz kaldı."