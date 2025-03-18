Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi!

Son dakika haberi: Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu cephesinin yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için başvuru yapması beklenirken mevcut durumda İBB Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada diplomanın iptal edildiği ve kararın savcılığa ve YÖK'e gönderileceği bildirildi. Karar sonrası siyasilerden peş peşe tepkiler gelirken sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı, "Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak" dedi.

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, “Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Fakülte yönetim kurulunun kararını ancak fakülte yönetim kurulu geri alabilir. Kantin nasıl diploma iptal edemezse aynı şey. Yok hükmünde." diyerek kararın hukuksuz olduğunu ifade etti.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca,

Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine;

Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir.

Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir. Saygılarımızla.

EKREM İMAMOĞLU'NAN İLK AÇIKLAMA!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploma iptali kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur" derken şunları söyledi:

"Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!"

https://x.com/ekrem_imamoglu/status/1902025111252947358

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA!

İmamoğlu'nun diplomasının iptali sonrası konuşan Özgür Özel, “Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz." dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.”

“Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz.”

“Buna cevabı ben Genel Başkan olarak bu kadar veriyorum 1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır.”

“Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek.”

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ!

Sosyal medya hesabından diploma iptali sonrası paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum." diyen Yavaş, tepkisini şu sözlerle tamamladı:

"CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, ‘selden kütük kapmaya’ çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye’de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız."

'EVRAKTA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI!

Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde YÖK raporlarıyla tespit edildiği belirtilen usulsüzlükler nedeniyle başlatılan soruşturmada, İstanbul Üniversitesi inceleme başlatmıştı.

İstanbul Üniversitesi, diplomanın iptal kararının 'yatay geçiş YÖK kararlarına ve mevzuat şartlarına aykırı' olması gerekçesiyle verdiğini duyurdu.