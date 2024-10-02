Son dakika | Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı

02 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:21

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili hapis istemiyle açılan davadan karar çıktı.

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye​ (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale​ verdiği iddiasına dair, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatlarının yanı sıra davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığının avukatı hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 20 Kasım 2024 tarihine erteledi.

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