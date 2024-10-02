Son dakika | Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili hapis istemiyle açılan davadan karar çıktı.
Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına dair, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi.
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatlarının yanı sıra davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığının avukatı hazır bulundu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 20 Kasım 2024 tarihine erteledi.
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