Esenyurt'ta kayyım mitingi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan karara tepki

31 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:25

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım olarak atandı. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu karara tepki olarak Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu. İmamoğlu ve Özel, Özer'in tutuklanmasına ve belediyeye kayyım atanmasına tepki gösterdi.

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer’in evinde, aracında ve belediye binasında arama yapıldı. Sulh ceza hakimliğinde ifade veren Özer, suçlamaları reddederek hakkında daha önce hiçbir soruşturma veya kovuşturma açılmadığını belirtti ve halkın iradesinin gasp edildiğini ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atandığı duyuruldu.

Karar tepki olarak CHP, Esenyurt'ta kayyım mitingi düzenledi. Mitingde koşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Ahmet Özer'in tutuklanmasına ve belediyeye kayyım atanmasına tepki gösterdi.

"BUNLAR YALANI İFTİRAYI YEMEK GİBİ YİYORLAR"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Ama yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici şeyin altında kalacaklar. Bunlar yalanı iftirayı yemek gibi yiyorlar.

"TERÖR BAĞLANTISI UYDURMAK NASIL BİR AKLIN ÜRÜNÜDÜR?"

Bakın savcılık diyor ki, terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi dedikleri bir şey var. Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor, bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür? Siz çalışma arkadaşınız ailesinden birini kaybettiğinde, onun kardeşi terör örgütü üyesi diye başsağlığı dilemeyecek misiniz?

CHP LİDERİ ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI...

Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel de mitingde konuşma yaptı. Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Belediyeye kayyum atayanlar belediyenin önündeki meydana el koymaya çalıştılar. Devletin polisiyle o alanı küçültmeye, sizi bizi güçsüz göstermeye çalışıyorlar. Sordum, Esenyurt'un en büyük alanı, en büyüm meydanı neresi diye sordum, burasını gösterdiler. Orayı dolduracağız dedim, orayı dolduracağız. Burada bir ilk gerçekleşiyor. Bir partinin belediye başkanına hukuksuzluk gerçekleştiriliyor ama burada birçok siyasi parti var"