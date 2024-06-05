Son dakika! Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

05 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:17

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) seçimlerinde delegeler oylarını kullandı. TBB Başkanlığı seçiminde; yerel seçimde yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olan CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterdi.

515 OYLA EKREM İMAMOĞLU SEÇİLDİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oy ile başkan seçildi. Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

İMMAOĞLU'NDAN AK PARTİ'NİN ADAYINA CEVAP

İmamoğlu başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

(AK Parti’nin adayı Ahmet Metin Genç’e cevap) Bizim şu anda devraldığımız Belediyeler Birliği’nin encümeninde diğer partilerden tek bir kişi yok. Yanılmıyorsam iki üyesi MHP’de, geri kalanın tamamı AK Parti üyesi. O bakımdan bizim bugün geldiğimiz nokta bu yanlışı düzeltme noktasıdır. O yüzden önemli bugünkü başlangıç.

"KARALAMA SİYASETİYLE SEÇİM KAZANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şahidiyim, süreci koordine eden genel başkan yardımcımız burada. Genel başkanımızla her anını paylaşarak süreç yürüttüklerini biliyorum. Ne yazık ki tüm çabalarımıza, tüm talebimize rağmen bu listenin birlikte çıkarılan bir listeye dönüşmesine de AK Parti’den bir onay gelmedi. Liste çıkaracaklarını dün itibarıyla bildirdiler.

Kendi partisinde konuşamadığı birçok şeyi burada konuşmasını hayranlıkla izledim. Bu özgürlük iyi bir şeydir. Kendi partinde olsa bile yanlış giden bir şeyi söylemek iyidir. Muhalefet olmaya alışınca istemenin sınırı yok. Her şeyi istemek lazım.

"ÜLKEMİZ BÜTÜN DÜNYAYA İNANILMAZ BİR DEMOKRASİ DERSİ VERMİŞTİR"

Belediyecilik tarihimizin yeni ve umutlu bir dönemine adım atıyoruz. Bu dönem milletimizin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde ortaya koyduğu iradeyle şekil bulmuştur.

Bugün siyasi kutuplaşmanın dinamikleriyle yerel siyaseti anlamak ve etkilemek mümkün değildir. Birbirini yok etmeye kararlıymış gibi yapılan siyasetle seçim kazanmak asla mümkün değildir. Ülkemiz bütün dünyaya inanılmaz bir demokrasi dersi vermiştir.

Vatandaşımızın bizden beklediği sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi, sürdürülebilir kalkınmanın yeniden inşasıdır"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK MESAJI

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu tebrik etti. CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Türkiye Belediyeler Birliği yeni döneminde şeffaf, adil, demokratik ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıla inançla yönetilecek. Tüm ülkemize ve yerel yönetimlerimize hayırlı olsun"