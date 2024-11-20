Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

20 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:57

Son dakika haberi: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu​'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Ankara​ programı kapsamında ilk olarak sayın Mansur Yavaş​ başkanımızı ziyaret ettim. Kendisiyle hem çok kıymetli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdim. İkimiz de aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanıyız. İki yol arkadaşı olarak her zaman iş birliği ve dayanışma içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük iki şehrine başkanlık ediyoruz. Adaletle hizmet ediyoruz, milletin kaynağını sadece millete hizmet için harcamakta kararlıyız. Şehrimizde geçmişten bugüne devam eden israf dönemini tarihe gömdük. Biz, 2019'da büyük bir umudu başlatan başarılara imza atmış iki belediye başkanıyız. 2023'te milletimizin sarsılan hayallerini 2024'ye yine ayağa kaldırdık.

Bizlere yönelik saldırılar başlatıldığını görüyoruz. Bu saldırılarla ne amaçlandığını da görüyoruz. Siyasi münafıklık yaparak, fitne ateşini yakarak çalışanlara söyleyecek sözümüz yok ama milletimizin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Milletimiz bilmelidir ki bizim aramızda koltuğa, makama, rollere değil sadece milletin menfaatlerine odaklanan bir yol arkadaşlığı var ve bundan asla vazgeçmeyiz. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Birlikteyken kazanmanın bilincindeyiz. Bize yapılan saldırıları asla tesadüf görmüyoruz. Bunların partimize yönelik topyekun bir saldırı boyutuna ulaştığını tespit ediyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak da görüyoruz. Saldırıların bugünden başlamasının altında yatan gerçek budur."

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