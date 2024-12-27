Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma

27 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:55

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri teğmenler için ses yükseltmeye çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu soruşturma başlattı.

Kılıçlı yemin töreni sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracı istenen teğmenler için emekli askerleri ses yükseltmeye çağıran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlattı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP'li Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.

AK PARTİ'DEN 'VESAYET' TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, emekli askerleri sokağa çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki göstermişti. Bağcıoğlu’nun çağrısının sorumsuzca olduğunu söyleyen Çelik, "Askeri mekanizmaları etkilemek için sokak çağrısı yapmak vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" ifadeleri kullanmıştı.

Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Sayın Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak 'siyasi' niteliğe sahiptir.

"SOKAK ÇAĞRISI BASİRETSİZLİK"

Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP​ Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır.

Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."