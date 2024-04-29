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29 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:21

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yapacağı yüz yüze görüşmesinin tarihi netleşti. Görüşmenin 2 Mayıs Perşembe günü Beştepe'de yapılacağı öğrenildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in yüz yüze yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu. 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek görüşme; Beştepe'de olacak.

CHP lideri Özel, Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde görüşmeyi tercih edeceğini, ancak Beştepe'ye davet ederse oraya da gideceğini açıklamıştı.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULACAK?

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim'in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konularını masaya getireceğini söylemişti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu - 1. Resim

"MEVCUT ANAYASA'YA UYULMADI"

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinde ise “Mevcut Anayasa’ya uyulmadı.” görüşünü savunacağını anlattı.

FİLİSTİN HASSASİYETİNİ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin konusundaki hassasiyetlerini de anlatacağını söyleyen Özgür Özel, “Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.” diye konuştu.

Kaynak: tgrthaber.com
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