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Son dakika | Erdoğan'dan büyük kongre mesajı! 'Yeni dönemin kapılarını aralayacağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek büyük AK Parti kongresi öncesi video mesaj yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak. Hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız." dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 14:40

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek büyük AK Parti kongresi öncesi video mesaj yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak..." ifadelerini kullanan Erdoğan, "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." dedi.

62 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek.

İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.

https://x.com/RTErdogan

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Sıkça Sorulan Sorular

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre ne zaman?
K Parti'nin yapacağı 8. Olağan Büyük Kongre tarihi 23 Şubat olarak duyuruldu. 12 Ekim'de ilçe ve 30 Kasım'da il kongreleri başlamıştı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle süreç tamamlanmıştı. Şimdi ise 23 Şubat tarihinde büyük kongre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Ana sloganın "Adında AK, Işığında İstikbal" olduğu kongre için Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bulunacak. Kongrede 1607 delegenin oy kullanması beklenirken AK Parti yeni şarkısının da duyurulması bekleniyor.
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