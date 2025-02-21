Son dakika | Erdoğan'dan büyük kongre mesajı! 'Yeni dönemin kapılarını aralayacağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek büyük AK Parti kongresi öncesi video mesaj yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak. Hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız." dedi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek büyük AK Parti kongresi öncesi video mesaj yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak..." ifadelerini kullanan Erdoğan, "AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." dedi.

62 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek.

İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.

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