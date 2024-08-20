Son dakika | Eren Erdem CHP'den istifa etti: Disiplin kuruluna sevk edilmişti

20 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:55

Partisiyle uzun zamandır tartışmaların odağında olan Eski CHP Milletvekili ve Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem disipline sevk edildiğini duyurdu. "Parti yönetimini uyarıyorum" diyerek uzun bir açıklama metni yayınlayıp hakkındaki tartışmalara tepki gösteren Erdem, partisini bıraktığını açıkladı.

Erdem sosyal medya hesapları tartışmasında hedef alındığını ve bu yüzden disipline sevk edildiğini şu sözlerle duyurdu: "Geçmişte, 5’li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin “CHP Belediye Başkanı adayı” yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN’un “ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla” şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ bulunuyorum!"