Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa için net mesaj: İlk 4 maddeyle sorunumuz yok

14 Ekim 2024 18:56 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 19:39

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi​, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında toplandı. Beştepe​'de saat 15.50'de başlayan kritik toplantı​ yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

SİYASİ PARTİLERE YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

"Daha adil bir dünya daha müreffeh Türkiye'ye ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. 1 Ekim Salı günü TBMM'de 28. dönem 3. yasama yılının açılışını yaptık. Meclis hitabımızda Türk demokrasisini darbe anayasasından bir an önce kurtararak yeni ve sivil anayasa ile buluşturma talebimizi teyit ettik. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili daha önce defalarca açıkladığımız gibi partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların yeni anayasa sürecine katkı sağlamadığını tekraren ifade etmek istiyorum.

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'de durmayacağını, gözünü bölgedeki diğer ülkelere dikeceğini her fırsatta ifade ettik. Bu ikazlarımızdan dolayı bazı dostlarımızın ve ülkemiz içindeki malum kesimlerinin haksız eleştirilerine maruz kaldık. İsrail'in BM Geçici Barış Gücü'ne saldıracak, tehdit edecek küstahlaşması konunun ciddiyetini ispata kafidir. Kendi personellerini dahi koruyamayan bir BM görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. İsrail tankları Barış Gücü askerlerine saldırıyor, bir kısmını yaralıyor, BMGK tüm bu haydutlukları sadece seyrediyor. Bunun için yıllardır 'dünya beşten büyüktür' diyoruz. Gelinen noktada şu gerçeği hepimiz görmekteyiz. Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti, Amerika ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini aldığı müddetçe saldırılarını durdurmayacak. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarımız kapalı oturumda asıl planı ifade etmişlerdir. Bugün İsrail'in gönüllü sözcülüğünü üstlenenlerin geçmişte bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı için aynı cümleleri kurduklarını unutmadık.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarımıza en fazla tepki gösterenler yine bunlardı. FETÖ ihanet çetesine karşı mücadelemizi dinamitlemeye çalışanların aynı kesimden olması elbette şaşırtıcı değildir. Öyle bir hayal dünyasına yaşıyorlar ki hem Türkiye'nin gerçeklerinden kopuklar hem de bölgemizi ve dünyayı takip etmekten acizdirler. Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız karşımızdaki tabloyu çok net biçimde ortaya koymuşlardır. Ülkenin ve milletin güvenliğine dair meseleleri polemik konusu yapanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Biz onlara itibar etmeden gereken tüm tedbirleri alıyoruz ve alacağız. Caydırıcı gücümüz ne kadar fazla olursa ülkemizi koruma imkanının o derece artacağının farkındayız.

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR

Türkiye'nin artık bir markası haline dönüşen TEKNOFEST'in 9.sunu Adana'da gerçekleştirdik. TEKNOFEST Adana ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı güçlendirmiştir. Savunma sanayinde gizli açık pek çok ambargoya rağmen nereden nereye geldiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. İHA'larda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Geçen yıl bu alanda dünya genelinde satışların yüzde 65'i Türk savunma sanayi şirketleri tarafından gerçekleştirildi. Savunma ihracatımız 5.6 milyar dolar rakamını yakaladı. 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizi seferberlik ruhuyla desteklemeyi sürdüreceğiz.

SİYASETTEKİ YUMUŞAMA ATMOSFERİ

Bölgemizdeki karanlık atmosferde dışarıdaki meselelerle ilgilenirken evimizin içini toparlamak fevkalade önemli. Bunun yolu da siyasette diyalog zeminini güçlendirmekten, farklı siyasi partiler ve toplum kesimleri arasındaki müşterek paydayı büyütmekten geçiyor. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden denklem dışına atma girişimlerine rıza göstermeyiz. Kim siyasetten topluma yayılan yumuşama iklimini baltalayamaya çalışıyorsa Türkiye'nin iyiliğini istemiyor demektir. Son dönemde siyasette yumuşama iklimine girdi. Siyasi aktörlerle milli meselelerle ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Terörün ve şiddetin Türk siyasetini esir almasının önüne geçmek için kapı aralandı. Bu atmosferi meyveye durmadan zehirlemeye yönelik gelişmeler yoğunlaştı. Partisi tarafından dışlanmış hatta istenmeyen adam ilan edilmiş eski siyasetçilerin ekranları dolaşıp kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşmasını özellikle yumuşama atmosferini provokatif ifadelerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bulmuyoruz. Uzatılan elin kopartılmasına izin vermeyiz.

ÇÖZÜM SÜRECİ MESAJI

Yumuşama iklimi ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz provokasyonlara göz yumacağımız anlamına asla gelmiyor. Bölücü terör dahil Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.

"CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK"

Milletimizde serzenişlere sebep olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bununla ilgili genel çerçeveyi zaten çizmiştik. Bugün kabine üyelerimize gerekli talimatları verdik. İlgili bakanlarımız, cumhur ittifakındaki ortaklarımızla beraber çalışarak hukuki adımların atılmasını sağlayacak.

Aile Bakanlığımız ile bağımlılık, dijital bağımlılık, intihar, çocuk istismarı, şiddetle etkin mücadele için sosyal risk haritaları oluşturacağız. Bu tür sorunlar ortaya çıkmadan çok erken müdahale edeceğiz. Suç ve suçlularla etkin mücadelede özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğiz.

KÖFTECİ YUSUF AÇIKLAMASI

Devletin görevi vatandaşının sağlıklı, güvenilir, mevzuata uygun şartlara uygun şekilde imal edilmiş gıdaya erişimini temin etmektir. Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimlerin gayesi budur. Gıda kontrol ekiplerimiz geçen yıl 1,3 milyon, bu sene ise 990 bin denetim yaptı. Bu denetimleri bundan sonra da aratarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız. İhmalkarlıktan veya fırsatçılıktan kaynaklanan her türlü sıkıntılı durumu da adil, hızlı ve şeffaf biçimde kamuoyuna sunacağız.

Nobel Ekonomi ödülüne layık görülen Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Bu akşam İzlanda'ya karşı oynayacakları müsabakada A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum."