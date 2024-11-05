Son dakika haberi | Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarcıyım

05 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:16

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı yineledi. Sözünün arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin bunları söylesin, umut hakkından da istifade etsin "dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi​ (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle...

"Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüzyıla girdi. Cumhuriyetin yeni yüzyılını heba etmemek için bütün imkanlarla çalışmanın kararlılığındayız. Teklemeye, tembelliğe hakkımızın olmadığı bilincindeyiz. Geleceğin vizyonunu çizmenin hevesindeyiz. Eğer vizyon ufuk ötesini görebilmek, muhtemel gelişmelerle ilgili öngörü sahibi olabilmek ise biz bunu başarmanın hedefindeyiz.

Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap peşinde değiliz. Milletin desteği olamadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi hak ettiği şekilde temsil etmek, sorunlara köklü çözümler oluşturmaktır. Milli vizyonumuzu gerçekleştirmenin mücadelesini vermeliyiz. Karanlık lobilerin eline düşemeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Geçmişle geleceği kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Ayrılmaz kardeşlikten kopmayız, hangi oyunu oynasalar hep birlikte tek milletin ruhuyuz. O millet de Türk milleti.

Önemli olan aklın doğru zamanda doğru yerde kullanılması. Ortak aklı çalıştıramamış, ortak geçmişten gelse de ortak geleceğin rotasına girememiş toplumların dağılmaları mukadder bir neticedir. Cansız bir vatan, kansız bir millet, takatsiz bir devlet, sahipsiz bir bayrak düşü kuranlara, bu maksatla beşinci kol faaliyeti içinde olanlara kabus yaşatmak, alayının heveslerini kursaklarında bırakmak hepimizin sorumluluğu. Milletin hiçbir ferdini dili, kökeni ve yöresi ne olursa olsun hiçbirini ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum.

"YENİ YÜZYILDA OYNANAN HARİTALAR YENİDEN ÇİZİLECEK"

Yeni yüzyılda üzerinde oynanan haritalar yeniden çizilecek, ihlal edilen sınırlar belirsizliğe gömülecek, çökmüş devletler minyatür devletlerin doğum sancısı olacak. Milli hedefimiz Osmanlı barışına benzer bir Türk barış kuşağının kale duvarı gibi etrafımıza çekilmesidir. Türkiye bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunan sorun çözücü iddiasını sürdürecektir.

ABDULLAH ÖCALAN ÇAĞRISI

Türkü Kürde, Kürdü Türk'e kırdırmaya çalışan alçaklara sesimiz çıkmasın mı? Geleceğimizi rehin mi bırakalım? Türkiye Yüzyılı​'nda terörün kökü kazınacak. Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse DEM grubuna gelsin bunları söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarcıyım. Ezberler bozuldukça insanlar birbirine dürüst davrandıkça, bir anlaşma noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NA SERT TEPKİ

Öcalan İmralı'da yatıyor fakat DEM grubunda 55 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu niye görmüyorsunuz? Neden itiraf edemiyorsunuz? Cesetlerinin parçalanmasından bahseden aslan parçaları, bunlar bozkurt değil aslan da olmaya niyetleri yok. İmralı adası neredir, nereye bağlıdır, hangi ülkeye bağlıdır? İmralı adası Türkiye toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Terörist başının DEM parti grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyorlar? Bu ne yaman bir çelişki? TBMM ile İmralı adasını egemenlik ölçeğinde ayırmak iflah olmaz bir ahmaklıktır. Ceset edebiyatı yapanlar kendilerine güveniyorlarsa Mehmetçiklerimizin yanına gitsinler, o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Cesedini ezmedikçe Meclis'e gelemezmiş. Türkiye'nin her tarafında dolaşıyorlar. Ya siz cesetsizsiniz ya ruhsuzsunuz. Siz necisiniz?

"BİZİM İÇİN ERDOĞAN TEK SEÇENEK"

Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Aklında soru işareti olan varsa eğer terör hayatımızdan atılırsa, enflasyona darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımızın bir kere daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız, CHP'nin içinde cumhurbaşkanı adayı için 4 yıl varken adam mı arayacağız? Birbirleriyle huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Devlette devamlılık, siyasette istikrar için sayın Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesi ve birikimiyle bize göre tek seçenektir."

Türkiye'de Kürt sorunu yoktur.

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