Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Son dakika | Halk Tv'de bilirkişi davasında mütalaa açıklandı! Suat Toktaş dahil 5 gazeteciye tahliye

Son dakika haberi: Bilirkişiyi izinsiz ifşa davasında tüm isimler beraat etti. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Halk Tv'de bilirkişi davasında mütalaa açıklandı! Suat Toktaş dahil 5 gazeteciye tahliye
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 16:07

Son dakika haberine göre Halk TV hakkında başlatılan "bilirkişi" soruşturması kapsamında 34 gündür tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.

HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti.

Halk TV ise Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile telefon görüşmesini paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yayınlayan Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilirkişi soruşturmasında yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu
AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' tepkisi: Hedef göstermekle adaletten kaçamayacak
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.