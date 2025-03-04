Son dakika | Halk Tv'de bilirkişi davasında mütalaa açıklandı! Suat Toktaş dahil 5 gazeteciye tahliye

Son dakika haberi: Bilirkişiyi izinsiz ifşa davasında tüm isimler beraat etti. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Son dakika haberine göre Halk TV hakkında başlatılan "bilirkişi" soruşturması kapsamında 34 gündür tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.

HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti.

Halk TV ise Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile telefon görüşmesini paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yayınlayan Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.