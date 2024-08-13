Son dakika | Hamza Dağ açıkladı! AK Parti'ye geniş katılım

13 Ağustos 2024 12:46 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:42

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan AK Parti talimatı! Tarih belli oldu: Hep birlikte geçeriz

Son dakika haberine göre, Gelecek Partili milletvekilleri ile bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı söylentileri kulisleri hareketlendirirken, iddiaları doğrulayacak bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dağ, AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacağını belirtti.

AK Parti yarın 23. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Programa ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz" diyen Dağ, AK Parti’ye yarın yeni katılımlar olacağını açıkladı.

"15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ PARTİYE KATILACAK"

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını belirten Dağ, "Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz.

Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var." şeklinde konuştu.

GELECEK PARTİSİ İDDİASI ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRMİŞTİ!

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan isimlerden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı konuya ilişkin "Genel Başkan onay verirse hep birlikte AK Parti'ye geçeriz" diye konuştu.