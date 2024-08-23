Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama!

23 Ağustos 2024 21:29 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 21:54

Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki istikrarlı hedefleri zaman zaman iç ve dış bazı kesimler tarafından hedef alınıyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'istifa ettiği' iddiaları zaman zaman gündeme getiriliyor. Son dakika haberine göre, Bakan Şimşek, dedikodular hakkında birinci ağızdan yalanlama yaptı.

Son olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etmişti. Bakan Şimşek, iddialarla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

"SONUÇLARI ALMAYA BAŞLADIK"

Bakan Şimşek, ekonomi ekibinin çalışma ruhuna işaret ederek, kalıcı refahı hedeflediklerini kaydetti. "Millete hizmet" vurgusu yapan Bakan Şimşek, uydurma hikayelere itibar edilmemesini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:

Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

- Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!"

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yaptıklarını belirterek, “Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?” ifadelerine yer verdi.