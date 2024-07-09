SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO yolcusu! Gazze'deki katliamları dünyaya duyuracak

09 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 09:54

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 2 gün sürecek ziyaret öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

TERÖR TEHDİDİ MASADA OLACAK

Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi.

Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir.

Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz.

NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz.

Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Adil bir barısın kaybedenini olmayacağını defalarca ifade ettik. Kalıcı barış için elimizi taşın altına koyduk. NATO savaşın tarafı haline gelmeli ve adil barış sağlanmalı.

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAM

Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri.

İmkan ve kabiliyetler NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız.

Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.

KKTC'NİN TANINMASI

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda.

Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi.

Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu.

Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz.

Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.

"RUTTE'NİN GENEL SEKRETERLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ VAR"

Mali destek ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum.

NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz. NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur.

Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.