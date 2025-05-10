İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu'na yakalama kararı

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili gelişmelere her gün yenisi ekleniyor. Mal varlıklarına el konulan Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yaşanan yeni gelişmede Gülibrahimoğlu'na yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik Mali Suçlar soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "Suç örgütü üyeliği", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.