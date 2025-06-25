Son dakika | İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim daha itirafçı oldu

Son dakika haberi: İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Danışmanı Yakup Öner itirafçı oldu.

Son dakika haberine göre 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmasında flaş gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve İBB Danışmanı Yakup Öner etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için itirafçı oldu.

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