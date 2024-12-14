Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Suriye'ye dönenlerin sayısı belli oldu!

14 Aralık 2024 23:05 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 23:16

Son dakika haberi: TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

İç savaş sırasında Türkiye​'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Sınır kapılarında yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor. Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Suriye​'de Esad​ rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli​ sayısının 240'dan bin 847'ye yükseldiğini duyurdu.

Jandarmanın düzen sağlamak üzere koridor oluşturduğu Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçiş yapıyor. Kadın ve çocuklara geçiş önceliği tanıyan ekipler, sınırdan çok sevdiği bisikletini sürerek geçen 5 yaşındaki Ahmed Seffad'ın da aralarında olduğu miniklerle yakından ilgileniyor.

YETKİLİLER DEVREDE

Türk Kızılay öncülüğündeki yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramlarda bulunuyor. Cilvegözü'nün yanı sıra Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından da ülkelerine dönen Suriyelilerden bazıları eşyalarını poşetlerle bazıları ise el arabalarıyla taşıyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıklayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suriye'de Esad rejiminin çöktüğü 8 Aralık'ta 240 idi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından bu sayı bin 847'ye yükseldi."