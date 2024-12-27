Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

27 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 10:27

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş planına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, belediyelere kayyum atanmasına yönelik eleştirilere de cevap veriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yaşanan gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendiriyor. Bakan Yerlikaya, Gülden Kalecik Demirtaş'ın moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç'un sorularını cevaplıyor.

Bakan Yerlikaya; Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılar için hazırlanan dönüş planı, muhalefetteki belediyelere kayyum atanmasına yönelik eleştiriler ve çetelere yönelik operasyonların Türkiye'nin suç grafiğine etkisine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Göç sorunu küresel bir boyut aldı. Göçe rota olan ülkelerin her biri göçle sınanıyor. Dünyada 300 milyona yakın göçmen var. Bizim düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili politikamız var. Ülke olarak düzenli göçmen istiyoruz, yani turist. Turistler de düzenli göçmen. Düzensiz göçmen kabul edilemez. Bununla mücadele ediyoruz. Ulusal ve uluslararası hukuka uygun, insani olacağız ama bir şeyden taviz vermeyeceğiz. O da kamu düzeni ve güvenliğimiz.

Zalim Esad'ın ne yaptığını gördük. İnsanlığınızdan utanırsınız. 13 yıldan beri Suriye'deki zalim idareden kaçtılar. 1 milyona yakın insanın zulümle öldüğünden bahsediliyor. Sınırlarımızda hep barış ve huzurdan yanayız. Tarihin doğru tarafında yer aldık.

Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre 4 milyon 163 bin yasal kalışı olan yabancı var. Bunun 2 milyon 911 bini Suriyeli. En fazla Suriyeli İstanbul'da, ikinci Gaziantep. Şanlıurfa, Hatay, Adana diye gidiyor. Türkiye'de doğan Suriyeliler yüzde 30 civarında. Ülkemizde en fazla Halepli var.

Düzensiz göçü gelmeden kaynağında durdurmayı amaçlıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla bize doğru gelmekte olan mültecileri durdurduk. AFAD ve Türk ordumuzla birlikte bu bölgede tutunan 6 milyona yakın kişiyi tuttuk."

2017 yılından bu yana gönüllü ve güvenli giden Suriyelilerin sayısı 768 bin 912. İlk 11 ayında aylık 11 binden fazla Suriyeli geri döndü. Muhalefetin 'geri dönüşler yavaşladı' iddiası gerçek dışı.

"MUHALEFET ESAD'IN KAÇMASINA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Muhalefet bu işe çok üzülüyor. Esad'ın kaçmasına çok üzülüyor. Esad kaçmaya hazırlanırken Kilis'te ne söylendiğini çok iyi hatırlıyoruz. Oysa Cumhurbaşkanımız 4-5 aydır çağrıda bulundu. İç savaşı durdurmak için mücadele etti. Ama ne oldu? Uzatılan el havada kaldı. Kendisi soluğu yurt dışında sığınmacı olarak aldı."

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