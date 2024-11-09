Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 3 belediyeye kayyum açıklaması! Terör siyasetine eyvallah etmeyiz
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle bağlantıların tespit edildiği 3 belediyeye kayyum ataması yapılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen eylemlerde 535 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle bağlantıların tespit edildiği 3 belediyeye kayyum ataması yapılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen eylemlerde 535 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...