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Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının yarınki duruşmaya katılmayacağı öğrenildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 22:06

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’deki basın toplantısındaki sözleri ile “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ettiği suçlamalarıyla yarın (12 Haziran), Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacaktı.

Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme!

İDDİANAMEDE NE DENİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025 günü düzenlediği basın toplantısında, “Açıkça, bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere, bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı” belirtildi.


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