Son dakika | İstanbul Barosu 'olağanüstü kurultay' kararı aldı!

15 Ocak 2025 17:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:58

Son dakika haberi: İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, baro yönetimine açılan dava sonrası 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını duyurdu. Kaboğlu ve yönetimine dün itibarıyla görevden alınmaları ve yerlerine yeni isimlerin atanması amacıyla savcılık tarafından dava​ hazırlanmıştı.

Son dakika haberine göre, İstanbul​ Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dün İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, görevlerinin sona erdirilmesi ve yeni seçim​ yapılması talebiyle dava açmasının ardından bugün seçim kararı alındı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevden alınmaları ve yerlerine yeni isimlerin atanması amacıyla dün savcılık tarafından dava​ hazırlandı. Ayrıca, baronun terör örgütü propagandası yaptığına dair iddialar üzerine Adalet Bakanlığından kovuşturma izni talep edilmişti.

Başsavcılığın yaptığı açıklama şu şekildeydi:

“21/12/2024 tarihinde İstanbul Barosu tarafından resmi Twitter hesabından da duyurulan açıklamayla PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca adı geçenlerin terör örgütü mensubiyetlerine dair açık tespitler olmasına rağmen sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, terörle fedakarca mücadele eden Devlet görevlilerimizin sözde savaş suçu işlediği şeklindeki tespitlere göre terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda propagandasını yapmaları nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan re’sen başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin savunmaları 07/01/2025 tarihinde alınmış, akabinde kovuşturma izninin verilmesi için soruşturma evrakı 09/01/2025 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Ayrıca 14/01/2025 tarihi (bugün) itibarıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılır’ şeklindeki 77/5’inci maddesi uyarınca İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni Baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.”

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla da Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni istendi.

SORUŞTURMANIN NEDENİ...

İstanbul Barosu'na, 19 Aralık'ta Suriye'de öldürülen ve PKK üyeliği olan Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e ilişkin yapılan açıklama nedeniyle soruşturma açılmıştı.