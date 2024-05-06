Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekilleri belli oldu

06 May 2024 14:31 - Güncelleme : 06 May 2024 15:09

Kurultay sürecini tamamlayan İYİ Parti’de yeni grup başkanvekilleri belli oldu. İYİ Parti’de Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, partinin Meclis’teki yeni grup başkanvekilleri oldu.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Meral Akşener'in ardından yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmuştu. Dervişoğlu, partisinin yeni Başkanlık Divanı’nı belirlemişti.

Partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in Başkanlık Divanı’nda yer alan dört isim yerlerini korumuştu. Partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve yerel seçimlerden sonra Genel Başkan Yardımcılığı’ndan ve partiden de ayrılma kararı alan Ümit Özlale, yeniden Başkanlık Divanı’na girmişti.

Genel Sekreterliğe ise Akşener’in ilk Başkanlık Divanı’nda da yer alan isimlerden Antalya Milletvekili Uğur Poyraz getirilmişti.