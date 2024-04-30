İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'ndan önemli mesajlar: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

30 Nisan 2024 13:05 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:04

Son dakika! İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Dervişoğlu dönemi istifalarla devam ediyor

Son dakika! İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Dervişoğlu dönemi istifalarla devam ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını devraldı. Meral Akşener'in bıraktığı genel başkanlık koltuğuna oturan Dervişoğlu, "Ben polemik yapmak için gelmedim. Millete hizmet etmek için geldim" dedi.

Türkiye için bir siyaset yolculuğu sürdürdüklerini dile getiren Dervişoğlu, Genel Başkanlık döneminde her şeyin açık ve şeffaf olacağının altını çizdi.

BAHÇELİ SERT SÖZLER KULLANMIŞTI...

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu sabah partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada; Dervişoğlu'nu neden tebrik etmediğine yönelik eleştirileri cevapladı. Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenlerin olduğunu söyleyen Bahçeli, "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE CEVAP: POLEMİK YAPMAK İÇİN GELMEDİM

MHP lideri Bahçeli'nin bu sözlerine de değinen Dervişoğlu, "Kendisi (Devlet Bahçeli) bir açıklama yapmış. Beni çok sayıda genel başkan arayarak tebrik etti. Yaptığı açıklamayı da özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar kendilerinindir. Bazı beyanları var, bilmenizi istiyorum. Kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ona bakarak hukuk oluşturursanız, daha önce kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Onun için söyleyebilir. Ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığı’na... Bunun da böyle bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA!

Öte yandan İYİ Parti kurultayında Koray Aydın'ı destekleyen Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık partisinden istifa ettiğini duyurdu.