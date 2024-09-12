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Son dakika | İYİ Parti'de deprem! İzmir vekili Ümit Özlale istifa etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:48
Son dakika | İYİ Parti&#039;de deprem! İzmir vekili Ümit Özlale istifa etti

Son dakika haberi: İYİ Parti'de bir istifa depremi daha yaşandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale istifa ettiğini duyurdu.

Ümit Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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