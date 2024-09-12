Son dakika | İYİ Parti'de deprem! İzmir vekili Ümit Özlale istifa etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:48
Son dakika haberi: İYİ Parti'de bir istifa depremi daha yaşandı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale istifa ettiğini duyurdu.
Ümit Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com