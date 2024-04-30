Son dakika! İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Dervişoğlu dönemi istifalarla devam ediyor

30 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:17

İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'ndan önemli mesajlar: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'ndan önemli mesajlar: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İYİ Parti'nin 5. olağanüstü kongresinden Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan seçildi. İYİ Parti'deki yeni dönemle birlikte dengeler de değişti. Dervişoğlu'nun rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Erhan Usta dün istifasını açıklamıştı. Koray Aydın'ı destekleyen başka bir isim de bugün istifasını duyurdu.

KORAY AYDIN'I DESTEKLEYENLER TEK TEK AYRILIYOR

Dervişoğlu'nun rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazetciler Cemiyeti'inde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifasını kamuoyuyla paylaştı.



(Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık)

DERVİŞOĞLU: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Öte yandan İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldıktan sonra önemli mesajlar verdi. Dervişoğlu, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında kullandığı "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" sözlerine de cevap verdi.