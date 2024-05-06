Son dakika! Kabine toplantısı başladı: Atanamayan öğretmenlerin gözü Erdoğan'da...

06 May 2024 16:31 - Güncelleme : 06 May 2024 16:49

Kabine, 2 haftalık aranın ardından yeniden toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler, enflasyon, terörle mücadele, öğretmen ataması gibi başlıklar masaya yatırılacak.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ATILAN ADIMLAR...

Kabine toplantısında; nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele sıcak başlıklar arasında olacak. Enflasyonun düşürülmesi için atılan adımlarda gelinen son nokta da masada...

binlerce masum insanın hayatına mal olan Gazze saldırılarının ardından İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı da ele alınacak. Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Terörle mücadele de önemli başlıklar arasında olacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ KULAĞI ERDOĞAN'DA

Öğretmen atamaları için ilk kabine toplantısı işaret edilmişti. Atama bekleyen on binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.