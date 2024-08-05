Son dakika | Kabine Toplantısı başladı: Haniye suikastı, Ortadoğu'daki gerilim ve Instagram masada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:53
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda, İsmail Haniye'nin uğradığı suikast, Ortadoğu'daki gerilim, ekonomi ve Instagram'a getirilen erişim engelinin masaya yatırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.
Toplantıda, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Suikasta uğraması, Ortadoğu'da artan gerilim, ekonomi ve Instagram'a getirilen erişim engelinin ana gündem maddeleri olması bekleniyor.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com