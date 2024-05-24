Son dakika! Karamollaoğlu-Özel görüşmesi ertelendi

24 May 2024 13:16 - Güncelleme : 24 May 2024 13:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bugün gerçekleştireceği görüşme ertelendi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada; görüşmenin ertelendiği kamuoyuyla paylaşıldı.

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE ERTELENDİ

Ziyaretin ertelenme nedeninin ise Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Yeni görüşme tarihi ve saati hakkında bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır.