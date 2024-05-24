Son dakika! Karamollaoğlu-Özel görüşmesi ertelendi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 13:16 - Güncelleme : 24 May 2024 13:33
Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapacağı görüşme ileri bir tarihe ertelendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bugün gerçekleştireceği görüşme ertelendi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada; görüşmenin ertelendiği kamuoyuyla paylaşıldı.
SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE ERTELENDİ
Ziyaretin ertelenme nedeninin ise Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Yeni görüşme tarihi ve saati hakkında bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır.
Kaynak: tgrthaber.com