Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yakalama kararı

16 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:23

Son dakika haberi: CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı verildiği öğrenildi. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği açıklandı. İşte detaylar...

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​ hakkında zorla getirme kararı verildi. Kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dır. Talimatları Ankara’ya yazın” talebinde bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden “Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi”ni talep etti.

ZORLA GETİRİLECEK

Bugün yapılan duruşmada, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’na yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, mahkemeden Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi yerinde bularak, sanığın zorla getirilmesi kararını açıkladı.

18 Şubat 2025 tarihinde görülecek duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi durumunda "zorla getirme" kararı uygulanacak. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak “Sanığın zorla getirilmesi”ne karar verdi.