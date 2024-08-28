Tgrt Haber
Haberler>Politika>Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 21:44
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu&#039;na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

Son dakika haberi: CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açıldı. Kılıçdaroğlu için siyasi yasak istendiği de öğrenildi..

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıldı. Davanın MHP'li milletvekillerinin şikayetiyle olduğu belirtildi.  Kılıçdaroğlu hakkında 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi..

Kabul edilen iddianameye göre Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve TCK 53 işaret edilerek siyasetten yasaklanması istendi. Kılıçdaroğlu  ceza alırsa siyasetten yasaklanacak.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis! - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...