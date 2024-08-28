Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'na dava: Hem siyasi yasak hem hapis!

28 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 21:44

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıldı. Davanın MHP'li milletvekillerinin şikayetiyle olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu hakkında 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi..

Kabul edilen iddianameye göre Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis ve TCK 53 işaret edilerek siyasetten yasaklanması istendi. Kılıçdaroğlu ceza alırsa siyasetten yasaklanacak.



