Son dakika | Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap yeniden CHP'ye geçti

30 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:19

Son dakika haberi: Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Meclis'te grup kurabilmesi için geçtiği Saadet Partisi'nden istifa ederek yeniden CHP'ye katıldı.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in 2023 yılında Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi grubunun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü. Meclis'teki Saadet Partisi grubunun düşmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Saadet Partisi'ne geçen CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, istifa ederek yeniden CHP saflarına geçti.

SAADET GRUBU YENİDEN KURULUNCA CHP'YE DÖNDÜ

Gelecek Partisi’nden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifa etmesiyle Saadet grubu fiilen düşmüş, ancak DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla milletvekili sayısı 21'e yükselen Saadet grubu TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etmişti. Grubun yeniden kurulması için yeterli vekil sayısına ulaşılınca Ali Kazıl Kasap yeniden CHP'ye dönmüş oldu.

"BABA OCAĞIMA GEÇTİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Fazıl Kasap şöyle konuştu:

"Muhalefetin sesi kısılmasın diye katılmış olduğum Saadet Partisi Grubundan mevcut durum gereği ayrılmam zarureti ortaya çıkmıştır. Bu süreçte yanımda olan başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere tüm CHP örgütüne ve sürekli olarak şükranlarını belirten Saadet Partisi teşkilatı ve seçmenlerine teşekkürü borç bilir, baba ocağım olan CHP’ye geçtiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim. "