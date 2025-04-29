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 | Merve Yaz

Son dakika | İmamoğlu gizli görüşmelerini orada yapıyordu! Le Meridien otelinin müdürü için gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Le Meridien “ isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan gözaltı kararı verildi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 22:03

Son dakika haberine göre, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla tutuklan Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları ile yapacağı görüşmenin gerçekleşeceği otelde koruması Çağlar Türkmen'in, güvenlik kameralarını bantlayarak kapattığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika | İmamoğlu gizli görüşmelerini orada yapıyordu! Le Meridien otelinin müdürü için gözaltı kararı

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETTİLER

İnfiale neden olan olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Le Meridien “ isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan gözaltı kararı verildi.

Son dakika | İmamoğlu gizli görüşmelerini orada yapıyordu! Le Meridien otelinin müdürü için gözaltı kararı

TALİMAT ALMADIĞINI İDDİA ETTİ

İmamoğlu'nun koruması olan özel güvenlik Çağlar Türkmen, İmamoğlu'nun gittiği oteldeki güvenlik kameralarının bantlanması kararının koruma ekibi tarafından alınan rutin bir uygulama olduğunu, bunu yapmak için kimsenin kendisine talimat vermediğini iddia etmişti.

Ayrıca Türkmen ifadesinde, herhangi bir örgüte üye olmadığı için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı.
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