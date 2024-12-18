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Son dakika | Lübnan Başbakanı Necip Mikati Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı: Filistin ve Suriye'yi görüşecekler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 17:32 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:41
Son dakika | Lübnan Başbakanı Necip Mikati Türkiye&#039;de! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı: Filistin ve Suriye&#039;yi görüşecekler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, bugün Ankara'da Lübnan​ Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. 

FİLİSTİN​ VE SURİYE MASASI

Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Son dakika | Lübnan Başbakanı Necip Mikati Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı: Filistin ve Suriye'yi görüşecekler - 1. Resim

FİLİSTİN VE SURİYE KONUSU MASADA 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Lübnan Başbakanı Mikati'nin bugün Türkiye​'ye geleceğini duyurmuştu.

Altun açıklamasında, "Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Lübnan Başbakanı Necip Mikati Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı: Filistin ve Suriye'yi görüşecekler - 2. Resim

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR OLACAK

İki lider önce basına kapalı olarak ikili görüşme gerçekleştirecek. Heyetler arası görüşmenin de yapılacağı kritik ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Necip Mikat, ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli mesajlar verecek. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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