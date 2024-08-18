Son dakika | Mahmud Abbas ve Özgür Özel görüştü: "Açık bir davet" diyerek çağırdı

18 Ağustos 2024 19:59 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:20

16 Ağustos'ta gerçekleşen TBMM Mahmut Abbas'ın konuşma yaptığı özel oturuma ayağı kırıldığı için katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Bağımsız Filistin devletini telefonda vurgulayarak “Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz” diyen Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

FİLİSTİN'E DAVET ETTİ

Mahmud Abbas, Özel’e geçmiş olsun dileyerek, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” dedi.