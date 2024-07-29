Son dakika! Mansur Yavaş'tan SGK borçları hakkında açıklama: Yönetemiyorsunuz suçu başka yerlere atıyorsunuz

29 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 96 milyar lira prim borcunun yaklaşık yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğunu belirterek, "Biz belediyelerle ilgili borçları toplayabiliyoruz. Sorun belediye şirketleriyle ilgili" ifadelerini kullanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Işıkhan'ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya cevap verdi. Yavaş, "Sayın Bakan yönetemiyorsunuz suçu başka yerlere atıyorsunuz" dedi.

Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri şeffaf bir yönetim anlayışını benimsedik. Tüm harcamalarımızı vatandaşlarımıza duyurduk ve her konuda hesap veren bir yönetim olduk.

"YÖNETEMİYORSUNUZ SUÇU BAŞKA YERLERE ATIYORSUNUZ"

Son günlerde yapılan bu açıklamalardaki amacın tamamen halkın umudu haline gelen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak ve suni gündem olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakan yönetemiyorsunuz suçu başka yerlere atıyorsunuz. Sadece borçlu olan ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20 ilk 50 yada tamamı değil?

"HAKSIZ VE YERSİZ BİR ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nin mali dengesindeki bozulmaları ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

"ANKARA HALKI OY ORANINI YÜZLERİNE ÇARPARAK DERS VERDİ"

İnsan öncelikli yönetim tarzımızı benimseyen Ankara halkı bize engel olmak isteyenlerin suratına yüzde 60'ın üzerinde bir oyu adeta çarparak ders verdi. Biz her zaman Ankaralı hemşerilerimizin ihtiyaçlarını önceledik.

Bakanın yaptığı açıklamada bahsedilen SG

MELİH GÖKÇEK'E GÖNDERME

K borç tutarı, ABB iştiraklerinin borcudur. Peki bu borç neden olmuştur? Bu borçlar biz göreve geldiğimizde ne durumdalardı şimdi ne durumdalar?

ABB’nin mali durum raporunda borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 441 bin dolar azalmış. Yani ABB, ANKA Park gibi ucube paralar verilen, mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi"